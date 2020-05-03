شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالآن:الإعلامي الحربي السعودي’’سليمان الدوسري‘‘.. يكشف عن تفاصيل مايحدث في الأثناء بمحافظة’’سقطرى‘‘: قصف معسكرات ومواقع المتمردين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 08:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الإعلامي الحربي السعودي سليمان الدوسري، عن تفاصيل مايحدث في الأثناء بمحافظة سقطرى.

وقال الدوسري في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "محاولة فاشلة للتمرد في سقطرى من قبل مجموعة من أهل الفتن وأبشركم الطيران أول ما جاهم تراجعوا خوفاً من صوت الطائرات والقنابل الضوئية".

وفي وقت سابق، استهدفت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولأول مرة، ثلاثة معسكرات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي، المتمردة في محافظة أرخبيل سقطرى.

وقال مراسل قناة المهرية في سقطرى عبدالحميد السومحي، في تصريح لـ"أحداث نت" قبل قليل، أن الطيران الحربي لقوات التحالف قصف معسكرات موري والشواطي ونوجد المتمردة على الشرعية الدستورية في المحافظة.

