شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ’’محمد سالم باسندوه‘‘..تعازينا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 08:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم ، زوجة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوه.

وتلقى باسندوة العديد من التعازي والمواساة ، بهذا المصاب، من قبل العديد من قيادات الدولة ، مدنيين وعسكريين وأمنيين، ومن قادة احزب وتنظيمات سياسية وشخصيات اجتماعية .



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