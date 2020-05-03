عااااجل:’’الجيش الوطني‘‘يعلن الأنتصار في معركة الحسم في البيضاء..خارطة وتفاصيل المشهد الحربي لتحرير مديرية’’قانية‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 08:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استكملت قوات الجيش الوطني ، امس، تحرير مديرية قانية بمحافظة البيضاء واصبحت على مشارف مناطق قبائل آل عواض.

وقالت مصادر ميدانية إنه بتحرير مديرية قانية توسعت نسبة سيطرة الجيش في محافظة البيضاء الى 45 % من المساحة الإجمالية للمحافظة.

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