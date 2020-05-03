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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الموت يفجع رئيس الوزراء الاسبق محمد سالم باسندوة، والحزن يعم كافة المدن اليمنية في الشمال والجنوب بهذا المصاب الجلل

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ولم يكشف ما اذااكنت الوفاة طبيعية انام ناجمة عن مرض عضال .

وبعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة للأستاذ محمد سالم باسندوه في وفاة زوجته الفاضلة. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واسرة تحرير الخليج 365 ترفع اسمى ايات التعازي للمناضل الكبير محمد سالم باسندة وعائلته الكريمة بهذا المصاب الجلل وتتمنى ان يتغمد الله المتوفاة بواسع رحمته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .

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