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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..أمريكا تصف هادي بالعاجز والفاشل وتتفق مع والسعودية والامارات للاطاحة به ووضعه خارج اللعبة السياسية نهائيا ..لن تصدق من هو البديل للرئيس هادي

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