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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا الميسري ولا الجبواني ولا حتى محافظي سقطرى وشبوة..وزير جنوبي يباغت الانتقالي بقرار مرعب قصم ظهر الزبيدي ونسف الانفصال من جذوره ( نص القرار الرهيب )

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