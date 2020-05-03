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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..هادي يخرج عن صمته ويقلب الطاولة على راس الجنرال الاحمر وكل قادة الاصلاح..سر خطير كشفه الرئيس هادي عن سبب معارضة الاصلاح للانفصال

تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن ما دار خلال لقاء جمعه وعدد من القيادات السلفية مع الرئيس عبدربه منصور هادي قبل تعيينه وزيرا في حكومة الشرعية.

وقال بن بريك في تغريدات على حسابه الرسمي على"تويتر":‏دخلت على الرئيس هادي في لقاءاتي الأولى مع عدد من المقاومة السلفية قبل تعييني وزيرا في الحكومة وتكلمنا معه عن خطر حزب الإصلاح عليه وأخذ يشرح لنا كيف كان حصاره في صنعاء وكيف أن قيادات الإصلاح ذهبوا لصعدة للتفاهم مع الحوثي،

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وأشار بن بريك:وقال لنا بالحرف الواحد اعملوا للجنوب. مضيفا ونحن نعمل بوصيته.

وتابع في تغريدة اخرى:‏التحاق الإصلاحيين وكبار الشماليين بهادي ليس حباً فيه وليس خوفاً من الحوثيين؛ فالحوثيون ذلك الوقت كانوا حريصين على بقاء الجميع، وإنما التحقوا بهادي لضمان عدم استقلال الجنوب، فقد كانوا في صنعاء وذهبوا لصعدة للبحث مع الحوثي عن بديل جنوبي لهادي ولم يجدوه.

مشيرا:خبرني بهذا الرئيس هادي نفسه.