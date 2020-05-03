لمواجهة كورونا.. إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق لمدة أسبوعين بتعز

قررت السلطة المحلية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، السبت، إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق العامة، لمدة أسبوعين، بعد تسجيل حالتين مؤكدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم وجهه محافظ تعز نبيل شمسان لقائد المحور ومدير عام الشرطة ومدراء عموم المديريات ومدراء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت بنود التعميم الذي حصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ماعدا البضائع والسلع الغذائية".

إضافة إلى"الالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة فحص الفيروس، وتتبع الحالات الوافدة للمراكب والشاحنات التابعة لمكتب الصحة".

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وأشار التعميم إلى أنه يتم "إغلاق الأسواق العامة ومراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وإغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة".

كما تضمن "نشر الوعي عبر مكبرات الصوت في المساجد وتكثيف حملات النظافة ورش وتعقيم الأماكن والشوارع والأسواق العامة وتوفير مواد الحماية للعاملين في مراكز الفرز للرعاية الصحية والمستشفيات على المستويين المركزي والفرعي".

كما وجه محافظ تعز بتكثيف إمداد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة لمعالجة الحالات الحرجة.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بتعز، لترتفع الإصابات إلى حالتين بعد تسجيل أمس الجمعة أول حالة.

