شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط 1000 لتر خمور في مكة المكرمة ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مداهمة استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.

حيث توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، و تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.