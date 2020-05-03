- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل تنفيذ حملة "إفطار صائم" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، تنفيذ حملة "إفطار صائم" في المحافظات بمعدل 3770 وجبة إفطار يومية يتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها ما يزيد على 100 ألف صائم، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية التي أطلقتها الهيئة في 4 محافظات يمنية خلال الشهر الفضيل للتخفيف من معاناة تلك الأسر.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات توزعت وجبات الإفطار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمعدل 7 آلاف وجبة بمديرية المكلا والشحر وغيل باوزير في محافظة حضرموت و4200 وجبة بمديرية عتق في محافظة شبوة و7 آلاف وجبة بمديريات الخوخة وحيس والدريهمي والتحيتا والساحل الغربي في محافظة الحديدة و8190 وجبة بمديرية المخا وذوباب والوازعية وموزع في محافظة تعز.
وتأتي الحملة، التي تستهدف الأحياء الفقيرة ومخيمات النازحين وشوارع المدن الرئيسية، تزامنا مع الشهر الفضيل وضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بجميع المناسبات المختلفة، إلى جانب تسيير القوافل الغذائية للتخفيف من معاناة الأسر، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وعبّر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تواصل تنفيذ حملة "إفطار صائم" في المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.