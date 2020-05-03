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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: شاهد فيديو كارثي اربك حسابات الانتقالي وتعليق سعودي مزلزل قهر الزبيدي بعد قصف الطيران لمعسكرات الانتقالي في سقطرى (فيديو صادنم )

كشف الإعلامي الحربي السعودي سليمان الدوسري، عن تفاصيل مايحدث في الأثناء بمحافظة سقطرى.



وقال الدوسري في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "محاولة فاشلة للتمرد في سقطرى من قبل مجموعة من أهل الفتن وأبشركم الطيران أول ما جاهم تراجعوا خوفاً من صوت الطائرات والقنابل الضوئية".

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عاجل: شاهد فيديو كارثي اربك حسابات الانتقالي وتعليق سعودي مزلزل قهر الزبيدي بعد قصف الطيران لمعسكرات الانتقالي في سقطرى (فيديو صادنم )

وحذر الدوسري من استفزاز السعودية قائلا: "أعيد وكرر لا تحاول تستفز السعودية وتخرج عن اتفاقية الرياض".

وفي وقت سابق، استهدفت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولأول مرة، ثلاثة معسكرات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي، المتمردة في محافظة أرخبيل سقطرى.

وقال مراسل قناة المهرية في سقطرى عبدالحميد السومحي، في تصريح لـ"أحداث نت" قبل قليل، أن الطيران الحربي لقوات التحالف قصف معسكرات موري والشواطي ونوجد المتمردة على الشرعية الدستورية في المحافظة.