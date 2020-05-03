شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطورئ بتعز تعلن التأكيد عن إصابة ثانية بوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 تعز - الخليج 365 أكد الناطق الرسمي في لجنة الطوارئ بمحافظة تعز ،الدكتور احمد منصور، تأكيد ثبوت الحالة الثانية المصابة بوباء كورونا، والتي كانت مخالطة للحالة الأولى المعلن عنها الجمعة.

وقال الناطق الرسمي للجنة، ان فرق الترصد الوبائي و الاستجابة السريعة قامت بالنزول إلى الحارة التى ظهرت فيها الحالة المصابة وقامت بحجر جميع المخالطين واخذ عينات منهم لفحصها. Advertisements مشيرا أنه وبعد فحص العينات تبين أن عينة أحد المخالطين المباشرين للمصاب "إيجابية" بينما بقية العينات سالبة. وبدورها قامت فرق الترصد الوبائي و الاستجابة السريعة بالنزول إلى الحارة وحجر جميع المخالطين للحالة الثانية وأخذ العينات لفحصها. كما قامت فرق التثقيف الصحي بعملية توعية لكل المخالطين أبناء الحي من أجل أخذ جميع الاجراءت الوقائية مشيرا بأن فرق الرش الرذاذى للتطهير والتعقيم مستمرة فى عملها لجميع أحياء المدينة.

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