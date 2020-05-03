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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقّد مواقع الجيش في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365
تفقّد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، السبت، أبطال الجيش الوطني في ميادين الشرف والبطولة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء.
واطلع قائد المنطقة العسكرية، خلال الزيارة، على أحوال الأبطال في المواقع الأمامية بالجبهة..
مشيداً بالأدوار البطولية التي يقومون بها وآخرها الرد القاسي على تصعيد المليشيات الحوثية الأخير الذي جاء رغم مبادرة وقف إطلاق النار التي التزمت بها قوات الجيش الوطني.
كما اطلع اللواء الحبيشي، ومعه قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي، على الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية في المحور..
مشدداً على الاستعداد ورفع الجاهزية والاحتفاظ بحق الرد على أي اعتداءات تقوم بها المليشيات الانقلابية سواء على مواقع الجيش أو منازل المواطنين وممتلكاتهم.
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