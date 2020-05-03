شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناشدة للرئاسة والحكومة والسلطة المحلية بحضرموت حول العالقين الحضارم في مصر والدول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث فرج ناجي بن طالب رئيس لجنة العالقين من الحضارم والطلاب في مصر والدول الاخرى بمناشدة عاجلة الى الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه. ورئيس الحكومة معين عبدالملك وبالتنسيق مع السلطات في المحافظات المحررة والتي توجد بها مطارات وعلى راسها محافظة حضرموت بقائدها اللواء الركن/فرج سالمين البحسني حفظه الله ورعاه ومحافظ محافظة شبوة وعدن والمهره ومارب وكذا التنسيق مع دول التحالف العربي بوضع المحجر الصحي للقادمين لليمن من جميع الدول بان يكون المحجر في اماكن بعيده من التجمعات السكانية والمدن.

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ووضع بن طالب مثالا كمدينة شعب نبي الله هود المتواجد شرق حضرموت بمديرية السوم موضحا ان هذا ياتي بعد اذن وموافقة اصحاب الشان انفسهم مؤكدا انه على يقين من انهم لن يتفانوا في تقديم خدمة اهلهم في كل ربوع الوطن

وتمنى بن طالب ان يدرس اقتراحه بشكل جدي من كل الجهات للتقليل من خطر انتشار الوباء وضمان ان تكون المنطقة بعيدة عن تجمعات الناس بوسط المدن.