شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارك عنيفة في قطاعي هجار والفاخر بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمحافظة الضالع.



وبينت المصادر، أن المواجهات احتدمت عند الساعة السابعة مساء أمس السبت، في قطاعي هجار والفاخر.

وسرعان ما توقفت، ليستمر الهدوء حتى الآن الساعة 4:30 من فجر اليوم الأحد.

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