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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: كورونا قد يؤثر على 16 مليون شخص باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
عدن - الخليج 365
توقعت منظمة الصحة العالمية من احتمالية تأثير فيروس كورونا على أكثر من نصف سكان اليمن الذي يعاني من هشاشة القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في اليمن، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.
وبحسب البيان فإن المنظمة طرحت العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل؛ أي ما يزيد عن 50% من السكان.
وأكدت أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة.
ولفت البيان إلى أن المنظمة وشركاؤها يواصلوا دعم الجهات النظيرة الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة، على افتراض أن المرض ينتقل بالفعل على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلد.
وحتى مساء السبت، أعلنت السلطات اليمنية تسجيل 10 إصابات بـ"كورونا" بينها حالتا وفاة وحالة شفاء.
ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.
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