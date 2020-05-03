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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أربعة قتلى وجرحى بحادثين منفصلين في إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
إب - الخليج 365
قتل وأصيب أربعة مواطنين، في حادثين منفصلين بمحافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن الشابين الشقيقين" نشوان يحيى مسعد ـ 33 عام ـ ، عبدالله أحمد مسعد ـ 25 عام "، قتلا وأصيب ثالث، برصاص مسلحين بمنطقة "ظفار" بمديرية السدة شرق محافظة إب.
وأفادت المصادر أن حادثة القتل هزت أبناء المنطقة كون الخلاف حول جدار بقطعة أرض.
وفي حادثة أخرى، قتل مواطن يدعى "أحمد محمد المليكي" برصاص أحد المسلحين في مديرية العدين غرب محافظة إب.
وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين ليرتفع أعداد الضحايا إلى أكثر من 11 قتيل وجريح، في انتهاكات حوثية وجرائم جنائية شهدتها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية
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