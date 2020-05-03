القوات الحكومية تشن هجوما معاكسا على مواقع الحوثيين في "قانية" بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365
شنت القوات الحكومية هجوما معاكسا على مواقع الحوثيين بعد أن تصدت لهجوم عنيف، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما من عدة محاور في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها في منطقة اليسبل الاستراتيجية قبل يومين في جبهة قانية.
وأفادت "أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لهجوم الحوثيين وأجبروهم على التراجع والانسحاب مخلفين ورائهم جثث قتلاهم".
وأشارت المصادر إلى "أن القوات الحكومية تواصل التقدم لإكمال السيطرة على مواقع شبكة حوران تحت تغطية من طائرات التحالف العربي".
وذكرت "أن إحدى غارات المقاتلات استهدفت عربة بي ام بي تابعة للمليشيات في موقع الشبكة بشكل مباشر كما استهدفت تعزيزات للمليشيات كانت خارجة من معسكر السوادية لتعزيز أفرادها في قانية".
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