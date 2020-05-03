في ظل كورونا.. نقابة الصحفيين تدعو للإفراج عن الصحفيين المختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

صنعاء - الخليج 365

دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، كافة الأطراف إلى الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، في ظل تفشي كورونا في البلاد، وحمّلت كافة السلطات المعنية مسؤولية ما قد يتعرض له الزملاء من أذى ومخاطر.



جاء ذلك، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرته على (فيسبوك)، مساء اليوم السبت.

وجددت النقابة، رفضها لأحكام الإعدام التي أصدرتها "محكمة أمن الدولة" التابعة للحوثيين، بحق عدد من الصحفيين المختطفين منذ العام 2015م، معتبرة إياها ظالمة ومتعسفة للقانون ولحق الحياة.

وذكّرت في الوقت نفسه، جماعة الحوثي، بأنها سبق وأعلنت عفواً عاماً بحق الزملاء الصحفيين، في 21 سبتمبر 2017، على لسان "رئيس المجلس السياسي بصنعاء صالح الصماد"، مشيرة إلى أن ما تنتظره أسر الزملاء المختطفين، هو إطلاق سراح أقاربها في هذا الشهر الفضيل.

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وطالبت الحكومة بتسليم رواتب جميع الصحفيين في كل أنحاء اليمن، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الجانب، مضيفة أنها تستشعر معاناة الزملاء الصحفيين الذين توقفت رواتبهم منذ 4 أعوام، وفشلت كل جهودها والاتحاد الدولي للصحفيين، في إطلاق سراح مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها حكومة الشرعية.

وأكّدت النقابة أن رواتب الصحفيين والموظفين حق لا يحق لأية سلطة أو جماعة المساس به أو الانتقاص منه، خصوصاً في ظل ظروف الحرب، داعية لإيقاف كافة الإجراءات التعسفية التي طالت رواتب عاملين في وسائل إعلام مؤخراً.

وأشارت إلى أن يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة، وكذلك هو يوم للتأمل بين الصحفيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتقييم لحالة حرية الصحافة، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلاليتها.

ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وكل الشخصيات والمكونات المجتمعية، لمساندتنا في إسقاط هذه الأحكام.