مليشيا الحوثي تستهدف قرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



مصادر محلية في المنقطة أفادت أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين بشكل هستيري مساء اليوم.

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وطبقاً للمصادر نفسها، فقد خلف الاستهداف العنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي حالة من الهلع في صفوف المدنيين الآمنين لا سيما النساء والأطفال.

في السياق أكدت عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية، بعد أن حددت مواقعها بدقة وأخمدتها على الفور.

وأوضحت المصادر، أن القوات المشتركة لن تتوانى في التصدي لعناصر المليشيات الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية بكل قوة وحزم.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل سلسلة انتهاكاتها وارتكاب جرائم إنسانية بحق المواطنين الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك، وكان آخرها استشهاد مواطن في مديرية حيس برصاص قناصتها، في ظل تخاذل دولي وصمت أممي مطبق حيال تلك الجرائم.