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استشهاد مواطن برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

استشهاد مواطن برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي شرق مديرية حيس جنوب الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المليشيات المدعومة من إيران.

 

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واستشهد المواطن عبدالله محمد عبدالعزيز الرمادي ذو الـ 40 عاماً بطلق ناري في البطن من قبل قناص حوثي أثناء عودته من السوق الى منزله في حيس.

 

ونقل فور إصابته إلى مستشفى الخوخة الميداني الا انه كان قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى تاركاً ألماً وحزناً عميقاً لأهله وأطفاله.

 

وتستمر مليشيات الحوثي بإرتكاب الجرائم ضد المدنيين دون وازع ديني أو أخلاقي يردعها، في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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