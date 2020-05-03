أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 3 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/477357/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477358/ "الصحة العالمية": فيروس كورونا يشكل تهديدا كبيرا على الشعب اليمني الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477360/ قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقّد أبطال الجيش في جبهة قانية الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477384/ الخسائر تلاحق مليشيا الحوثي الإيرانية في البيضاء والجوف الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477388/ Advertisements محافظ حضرموت يلغي قرار حظر التجول المقرر تفعيله الليلة الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477391/ مصرع المسؤول المالي للحوثيين في جبهة الضالع و3 من مرافقيه الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477398/ لجنة الطوارئ بتعز تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477402/ رئيس الوزراء يستعرض جهود التعامل مع وباء كورونا في تعز الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477404/ الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياً في جبهة قانية بالبيضاء ويكبدهم خسائر فادحة الأحد 3 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/477409/

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