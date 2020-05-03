العدلي: وصلنا مولد كهربائي بقوة 1 ميحا لسيحوت والمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الخليج 365 - المهرة

زف مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت سالم العدلي، البشرى لأبناء مديريتي سيحوت والمسيلة بوصول مولد كهربائي بقوة 1 ميجاوات إلى منطقة المزيونة، موضحاً بأنه عند وصوله سيتم إدخاله الخدمة مباشرة.



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وأكد العدلي في تصريح له، أن هناك مساع حثيثة جارية حاليا لتحسين خدمة الكهرباء، وأن الفترة القادمة ستشهد تعزيزاً في الطاقة التوليدية للمحطة ترفع من مساحة ساعات التشغيل.

وأوضح العدلي أن إدارة مؤسسة الكهرباء بالمديرية وبدعم من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر، والجهات المعنية، عملت خلال الفترة الماضية على توفير قطع الغيار للمولد رقم «7» الذي خرج عن الخدمة قبل شهر رمضان والعمل جارٍ لتركيبها.

وطمأن العدلي أبناء مديريتي سيحوت والمسيلة، بأن الصيف هذا العام سيكون بارداً.. مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومدير عام شركة النفط بالمحافظة، وكل من أسهم وتعاون في حل مشكلات العجز في الطاقة الكهربائية بالمديرية.