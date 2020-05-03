تدشين توزيع تمور لـ 8500 اسرة نازحة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان ، اليوم، توزيع 17750 طردا من التمور المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية كمساعدات غذائية للنازحين من ابناء المحافظة في محافظة مأرب عبر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية والتي يستفيد منها 8500 أسرة نازحة.

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وعبر الوكيل عصدان عن شكر السلطة المحلية بالمحافظة ،للدور الانساني لمركز الملك سلمان للاغاثة وتدخلاته الانسانية في مختلف الجوانب الغذائية والايوائية والصحية وغيرها من التدخلات التي تستفيد منها الاسر النازحة من محافظة صنعاء في مخيمات النزوح التي تعرضت لها الاسر سواء بسبب اعتداء مليشيا الانقلاب الحوثية على مخيماتهم في الخانق بنهم وفي مديرية مجرز بمأرب او بسبب الامطار الاخيرة التي شهدتها محافظة مأرب.

من جانبه اشار امين عام شبكة النماء عبدالوهاب الشرعبي، الى ان توزيع المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صنعاء هي ضمن 3000 طن من التمور قدمها مركز الملك سلمان لتوزيعها عبر شبكة النماء في 13 محافظة يمنية وتستهدف الاسر النازحة والاشد احتياجا