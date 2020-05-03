وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادات الوحدات الامنية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد وكيل وزراة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود امس، اجتماعاً موسعاً لقيادات الوحدات الامنية بمحافظة مأرب ، لمناقشة الاوضاع الامنية وخطة عمل الاجهزة الامنية بالمحافظة.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، ناقش الاجتماع، تقارير مفصلة عن الجاهزية الامنية لكل وحدة وامكانياتها واحتياجاتها من اجل تفعيل دورها، كما استمع الى تقارير مدراء عموم الادارة العامة للشرطة في المحافظات والتي تضمنت الاعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية والانجازات الامنية في اطار تثبيت الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة واحباط العديد من عمليات التهريب للأسلحة ومادة الحشيش المخدر الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية عبر المحافظات المحررة.

واكد اللواء بن عبود ،حرص الوزارة على بذل جهودها الحثيثة للارتقاء باوضاع منتسبيها بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم الوطنية بكل مسئولية وامانة والتفاني في خدمة الوطن والمواطن واداء رسالتهم المقدسة في حفظ الامن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة وارواح وممتلكات المواطنين.

ونقل اللواء بن عبود الشريف للجميع ،تهاني وتبريكات فخامة الرئيس المشير الركن عبدبه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن ، بمناسبة شهر رمضان لقيادات الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية.