الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياً في جبهة قانية بالبيضاء ويكبدهم خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.



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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، ان مليشيات الحوثي شنّت فجر اليوم هجوماً على مواقع الجيش الوطني في منطقة اليسبل بجبهة قانية، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا الهجوم وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .

وأضاف المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش، بالإضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية منها 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تم تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وأكد المصدر استمرار المليشيات في التصعيد الميداني وعدم احترامها لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية والتزمت بها القوات المسلحة، مؤكداً جاهزية أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية لردع أي محاولة تقدم من قبل المليشيات.