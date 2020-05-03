رئيس الوزراء يستعرض جهود التعامل مع وباء كورونا في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع محافظ تعز نبيل شمسان، جهود السلطة المحلية في التعامل مع التحديات المستجدة على ضوء تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، وتنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة في هذا الجانب.



واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي، اجراه مساء السبت، مع محافظ تعز، على ما نفذته السلطة المحلية من إجراءات لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.. مشيرا إلى التوجيهات الصادرة بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل إجراءات وتدابير القطاع الصحي.

Advertisements

ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة تعز بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الص في اي إجراءات يتم اتخاذها.. مشددا على لجنة الطوارئ بالمحافظة تكثيف جهودها ورفع قدرات القطاع الصحي.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لإسناد القطاع الصحي في تعز وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي.. لافتا الى ضرورة تكثيف الجوانب التوعوية والوقائية في أوساط المواطنين و استمرار التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الداعمة في هذا الجانب، لضمان استكمال توفير التجهيزات والاحترازات اللازمة.

من جانبه عبر محافظ تعز عن شكره لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للأوضاع في محافظة تعز وما ابداه من استعداد لمساندة جهود القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد.. مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية والتنفيذية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان في هذا الجانب