لجنة الطوارئ بتعز تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الخليج 365 - تعز

أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصور ، أن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالمحافظة من المخالطين للاصابة التي اعلن عنها امس الجمعة.



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وقال الناطق الرسمي: إنه "بعد تسجيل الإصابة الأولى بالمحافظة رسمياً والتي قامت بها فرق الترصد الوبائي و الاستجابة السريعة بالنزول إلى الحارة التى ظهرت فيها الحالة المصابة وحجر جميع المخالطين واخذ عينات منهم لفحصها، تبين أن عينة أحد المخالطين المباشرين للمصاب "إيجابية " وتسجيل حالة ثانية للإصابة بفيروس كورونا بينما بقية الحالات سالبة".

واضاف" أن فرق الترصد الوبائي و الاستجابة السريعة قامت بالنزول إلى منطقة الحالة الثانية وحجر جميع المخالطين لها وأخذ العينات منهم لفحصها ونحن بانتظار النتائج المخبرية".

واشار الى أن فرق التثقيف الصحي قامت بعملية توعوية لكل المخالطين من أبناء الحي من أجل أخذ جميع الاجراءت الوقائية فيما باشرت فرق الرش الرذاذى بالتطهير والتعقيم في جميع أحياء المدينة.