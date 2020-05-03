شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقّد أبطال الجيش في جبهة قانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقّد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، ابطال الجيش الوطني في ميادين الشرف والبطولة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

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واطلع قائد المنطقة العسكرية، خلال الزيارة، على أحوال الأبطال في المواقع الأمامية بالجبهة..مشيداً بادوارهم البطولية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

كما اطلع اللواء الحبيشي، ومعه قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي، على الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية في المحور..مشدداً على الاستعداد ورفع الجاهزية.