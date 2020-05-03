تفكيك عبوة ناسفة بمديرية ذي ناعم في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء، امس السبت من تفكيك عبوة ناسفة بمديرية ذي ناعم في المحافظة .

وأوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية فككت عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد الطرق بمديرية ذي ناعم.. مبيناً أن التحقيقات كشفت أن العبوة زرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان.. مؤكداً أن التحريات جارية للوصول إليها وتقديمها للعدالة.

ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والإبلاغ عن أي أجسام أو تحركات مشبوهة.

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