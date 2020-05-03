شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صور و تفاصيل .. الغارات الأعنف التي شنها طيران التحالف على معسكر ومنفذ جمركي ودمرت مخازن أسلحة وخلفت قتلى وجرحى ودمار واسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت طائرات التحالف العربي، في الساعات الأولى من فجر السبت، مخزن أسلحة تابع الحوثيون، ويقع بالقرب من ما صار يُعرف بـ”منفذ عَفار الجمركي”، الواقع بين مديريتي السوادية وذي ناعم، في محافظة البيضاء، والذي استحدثته جماعة الحوثي، منذ سنوات، لجباية أموال تحت مسمى “جمارك”؛ عن البضائع القادم من المحافظات الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن عملية القصف أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتدمير وإحراق مخزن الأسلحة، الذي تصاعدت منه ألسنة اللهب، وتطايرت قذائف منه إلى منفذ عَفَار”، ومناطق أخرى محيطة به.

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وأفادت المصادر أن القصف أدى، أيضاً، إلى تدمير أربع مدرعات حوثية كانت تقف جوار مخزن الأسلحة.

وقال ناشطون حوثيون إن عملية القصف أدت إلى “احتراق أكثر من عشر ناقلات تجارية محملة بالغذاء والدواء وتسببت في سقوط العشرات بين شهيد وجريح”.

وقالت جماعة الحوثي، في الثالثة و46 دقيقة من فجر اليوم، إن طائرات التحالف العربي استهدفت “مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء، بعدة غارات، ما أدى سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع”.

ونقلت وكالة “سبأ” للأنباء في نسختها الحوثية، عن “مصلحة الجمارك”، التابعة للمليشيا، قولها إنها “لم تتمكن من معرفة عدد القتلى والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي”.

وأفادت “مصلحة الجمارك” الحوثية، في بيان صدر عنها، إن طيران “العدوان” استهدف ساحة “منفذ عَفَار الجمركي”. وقالت: “موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في محافظة البيضاء في شهر نوفمبر 2019م، وهو المنفذ الرئيس لتدفق الغذاء والدواء، لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء الحديدة”.

وأضافت: “منفذ عَفَار” تتواجد “فيه مئات الشاحنات المحملة بالغذاء”. وإذ أشارت إلى أنه سبق للتحالف العربي أن قصف “مركز ميتم الجمركي، أكثر من مرة، ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي”، قالت إن “هذا الاستهداف [قصف “منفذ عَفَار الجمركي”] هو الأعنف، وأدى إلى إلحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة”.

ونشرت جماعة الحوثي صوراً تُظهِر الأضرار التي طالت شاحنات مدنية كانت متوقفة في “منفذ عَفَار”.

على صعيد متصل، قصفت طائرات التحالف، في فجر اليوم، تعزيزات حوثية كانت على طريق “قانية”، في البيضاء، ما أدى إلى تدمير تلك التعزيزات، ومصرع من كانوا معها.