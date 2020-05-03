شكرا لمتابعة خبر عن زعيم الحوثيين عبدالملك .. يحذر الأهالي من هذا الأمر والمعلقون يسخرون منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من تناول القات او الافراط فيه , كما حذر من اكل اللحوم المستوردة من الخارج والتي لا يتأكد تذكيتها (ذبحها) ما قد يحتمل ان تكون ميتة.

جاء ذلك في محاضرة متلفزة مساء امس السبت , وقال ان الافراط في تناول القات ينتج عنه الضرر الكبير على الصحة والمسئوليات المناطة بالشخص وكذلك الاضرار النفسية التي تنعكس عليه في الحياة العامة والعائلية.

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مشيرا الى انها قد تحدث اوبئة اكثرها تضر بالجهاز التنفسي وقد يسلط الله على الناس هذه الفيروسات.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما ورد في محاضرة الحوثي معلقين "كيف للقاتل الذي تسبب في دمار شعب وموت الاف الابرياء من اليمنيين ان يحذرهم من اضرار القات"

وكتب منصور عوض في صفحته على الفيس "الحوثي يحذر من اضرار القات الذي يلتهمه انصاره كالحيوانات"

وفي السياق كتب عبدالله قايد الدهمشي موجها خطابه للحوثي " اكف اليمنيين اذاك انت وجماعتك ولن يروا الشر لان انتم اصل الشر"