شكرا لمتابعة خبر عن إسرة يمنية أنفقت الملايين لله من أجل شفاء إبنهم حتي اصبحت حياتهم جحيم .. وعند وصولهم جمهورية مصر للعلاج كانت المفاجئة الغير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إن أسرة يمنية عانت كثيراً بسبب المرض والمعاناة الذي ألمت بنجلهم واصبحت حياتهم جحيم لما يعانيه نجلهم. واضافت المصادر ان الأسرة التي تسكن في احدى القرى المجاورة لمدينة قعطبة بمحافظة الضالع بعدها قررت النذر لله بملايين الريالات من أجل شفاء إبنهم قبل التفكير بنقلة إلى الخارج للعلاج من السرطان . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأوضحت المصادر ان الأسرة قامت بنقل ابنها الى القاهرة قبل شهرين وأثناء الذهاب للطبيب في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء الفحوصات تفاجئت الأسرة ان ابنها المصاب بالسرطان طلع سليم ولايوجد به أي مرض. وذكرت المصادر ان الأسرة تكفلت بعد ذلك بإفطار الصائمين اليمنيين العالقين في جمهورية مصر العربية وانفقت ملايين الريالات ايضا لله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرة يمنية أنفقت الملايين لله من أجل شفاء إبنهم حتي اصبحت حياتهم جحيم .. وعند وصولهم جمهورية مصر للعلاج كانت المفاجئة الغير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.