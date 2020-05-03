شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي بارز ياهجم الشيخ العواضي بعد التحكيم المشهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم قيادي حوثي بارز، الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، ووصفه بـ"المستثمر الاماراتي" و"تاجر دماء".

يأتي ذلك عقب دعوة العواضي الاربعاء الماضي إلى هبة قبلية لطرد جماعة الحوثي من محافظة البيضاء على خلفية مقتل امرأة تدعى جهاد أحمد الاصبحي على يد مسلحي جماعة الحوثي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد"

شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو"

الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وقال عضو المكتب التنفيذي (اللجنة المركزية) في جماعة الحوثي، أحمد الشامي، في صفحته على "فيسبوك" إن "العواضي وبإيعاز من الامارات يستثمر قضية "جهاد الاصبحي" التي قتلت على يد الحوثيين في 27 ابريل الماضي، بمنزلها بمنطقة أصبح في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء".

وأضاف الشامي: "وجد الإماراتيون أن أفضل ورقة لتسييس واستثمار هذه القضية هو المستثمر الشيخ ياسر الإماراتي (العواضي)".

واستدرك الشامي قائلاً : "ولكن هذا المستثمر تلقى صفعة من مشائخ مديرية الطفة والتي أكدوا فيها أنه لا يمثلهم وانه يتاجر بدماء الناس". وتنتهي، امس السبت، المهلة التي منحتها قبائل البيضاء (جنوب غرب اليمن) لميليشيا الحوثي الانقلابية لتسليم قتلة "جهاد الاصبحي" دون أي جديد.

ونفى الشيخ القبلي، الخضر الاصبحي، صحة ما اعلنه الحوثيون عبر وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرتهم بقبلهم التحكيم القبلي بالبنادق من قبل لجنة شكلها زعيم الحوثيين، مؤكداً أنهم لن يتسلموا "التحكيم"حتى تسليم الجناة الذي أقدموا على قتل المرأة، جهاد أحمد الاصبحي، في 27 ابريل الماضي، بمنزلها بمنطقة أصبح في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وقال الاصبحي وفق فيديو نشره، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي على حسابه في "تويتر" مساء الجمعة، إنهم وضعوا أمام الحوثيين خمسة شروط لقبول التحكيم.

وأوضح الاصبحي أن الشروط تمثلت في تسليم الجناة الذين قتلوا جهاد الاصبحي، وإطلاق سراح المختطفين الذين اخذتهم الحملة الحوثية وعددهم ثمانية أشخاص، وإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من قبل الحملة في منزل القتيلة الاصبحي، واطلاق وكيل محافظة البيضاء المعين من الحوثيين الشيخ صالح الخضر الاصبحي ورد اعتباره، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في ذلك وتغيير المشرفين المسؤولين عن الجرائم في البيضاء.

وقال الاصبحي إنهم لم يتسلموا بنادق الحكم من الحوثيين حتى تسليم الجناة للقضاء وتنفيذ بقية النقاط الخمس.

وكان القيادي المؤتمر ياسر العواضي أعلن في 29 ابريل الماضي عن مهلة لمدة ثلاثة أيام لتسليم الجناة ورفع المشرفين الحوثيين من محافظة البيضاء، داعياً قبائل المحافظة إلى النفير والاستعداد لقتال الحوثيين في حال لم يتم الاستجابة للمطالب