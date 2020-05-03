شكرا لقراءة خبر عن شاهد.. نسرين طافش تهرب من مقلب "رامز مجنون رسمي".. وتكشف التفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شاهد.. نسرين طافش تهرب من مقلب “رامز مجنون رسمي”.. وتكشف التفاصيل !

كشفت الفنانة “نسرين طافش” عن دعوتها لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” والذي يستضيف فيه عدد من النجوم.

78057673

وأجابت طافش في تعليق لها على سؤال أحد المتابعات الذي رصدته الوسيلة، عن حضورها في البرنامج، بأنها دعيت على البرنامج.

وتابعت طافش قولها “نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع”.

Advertisements

وانهالات التعليقات المؤيدة لقرار طافش، معتبرين بأن البرنامج غير مقنع ومفيد ضمن الموسم الرمضاني.

إلا أن آخرين تساؤلوا كيف علمت بالمقلب، والذي من شروطه عدم إخبار الضيف حتى الإنتهاء من تصويره، ما يدل على إتفاقية إدارة البرنامج مع الضيوف.

نسرين طافش إلتزمت الصمت، ولم تجيب على المتابعين الذين قاموا بإحراجها على خصوصية البرنامج.

برنامج رامز مجنون رسمي والذي يقدمه الفنان “رامز جلال” مستعينا بالإعلامية اليمنية أروى، لاقى إنتقادا كبيرا لما يحتويه من “السادية”.

78057673