شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. أمريكا تكشف الاطاحة ب"هادي" وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة هذه الشخصية ..(الأسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. أمريكا تكشف الاطاحة ب"هادي" وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة هذه الشخصية ..(الأسم )

اجرى معهد "بروكلنز" والذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له ويتلقى دعما من الدوحة، دراسة عن الاوضاع في الساحة اليمنية وما تسير اليه الاحداث وفقا للوضع الراهن على الساحة اليمنية.

كامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : طائرات التحالف تشن هجوم صاعق قبل قليل على ثلاثة معسكرات لقوات الاإنتقالي ةالامور تنقلب راسا على عقب في هذه المحافظة (صورة)

عاجل وفي غاية الخطورة..الرعب والهلع يجتاح كل المغتربين اليمنيين في السعودية بعد وفاة مغترب يمني من ابناء هذه المحافظة بفيروس كورونا القاتل

مواطن يمني يتعرض لهجوم مباغت من سمك القرش المخيف..وعندما اراد التهامه حدثت المفاجئة الصادمة التي قلبت الامور راسا على عقب ( فيديو مرعب )

عاجل:عمل محرم شرعا لا يرضي الله ولا رسوله وقع في نهار رمضان سيجعل الجنوبيين يتمنون هلاك الزبيدي وهاني بن بريك..لن تصدق ماحدث اليوم في عدن

عاجل وخطير..فضيحة مدوية صدمت أبناء الجنوب بعد الكشف عن لص لطش 400 مليون في غمضة عين..لن تصدق من هو هذا اللص الحقير الذي يمص دماء الجنوبيين

عاجل وهام..طبيب أمريكي يصعق وزارة الصحة اليمنية ويثير رعب كل ابناء الجنوب ويحذرهم من تناول دواء خطير سيقضي عليهم خلال 10 ساعات فقط

ليست قوات هادي ولا قوات سعودية ولا قبائل ابين او شبوة..قيادي حوثي رفيع يكشف عن القوة الضاربة التي ستسحق الانتقالي وتجعله يرفع الرأية البيضاء ( صورة )

وردنا الان: مكرمة إلهية لأسرة يمنية من هذه المحافظة جعلت الاب والام والعائلة كلها يبكون من شدة الفرح..لن تصدق المعجزة الإلهية التي حدثت لهذه الاسرة اليمنية

عاجل وخطير: الزبيدي رجل شجاع لا يخشى قوات هادي ولا تهديدات السعودية..لكن حدثت مفاجئة لم يكن يتوقعها ارعبته واربكت كل حساباته( فيديوم صادم للانتقالي )

هل تذكرون القائد العسكري الذي خان الامانة وغدر بهادي..شاهد العقاب المزلزل الذي وقع عليه قبل قليل وارعب كل قائد عسكري يفكر بالخيانة ( صورة صادمة )

عاجل: مكرمة ملكية من العاهل السعودي الملك سلمان..لكنها ليست لكل المحافظات وانما لمحافظة يمنية واحدة فقط



عاجل..السعودية تقلب الطاولة على راس هادي وتهز كل اركان الشرعية وتعلن رسميا انها مع الامارات قلبا وقالبا مهما كان موقفها من اقامة دولة مستقلة في الجنوب

عاجل: لا اصلاحي ولا دحباشي ولا حتى اماراتي..خدع الزبيدي وضحك على كل قادة الانتقالي وانتزع محافظة بكاملها دون اطلاق رصاصة واحدة ( صورة + الاسم )

عاجل:قادة الاصلاح شجعان لايخافون الامارات ولا الانتقالي ولا الحوثي..ولكن هذا الامر ارعبهم واربك كل حساباتهم..لن تصدق ما حدث وصعقهم واثار جنونهم ( صورة )

عاجل:اشهر صحيفة أمريكية تصعق كل اليمنيين وتصيبهم بالرعب والهلع بعد الكشف عن السبب الحقيقي للظهور المفاجيء لفيروس كورونا، ولماذا تاخر ظهوره حتى هذا الوقت

عاجل:المخابرات الامريكية تكشف سبب ضعف جيش المملكة وتؤكد ان الجيش اليمني اقوى منه ويمكنه ان يهزم جيش المملكة في غضون شهر واحد فقط

عاجل: أمير سعودي بارز من الاسرة الحاكمة يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويدافع عنهم بطريقة فريدة وشجاعة نادرة..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع عن اليمنيين

Advertisements

عاجل..مرسوم ملكي من الملك سلمان بمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..وفتح مركز ابحاث علمي في مدينة جدة يحمل اسم الشيخ الزنداني

عاجل..الرئيس هادي يطيح بقائد عسكري كبير بسبب قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها.عمل خسيس لا يقدم عليه الا اشباه الرجال

عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل )

وخلص البحث بعد الترجمة والإختصار لدراسة السيدة جوليا بونتي من معهد "بروكلنز" الامريكي أن الوضع يسير في اليمن كما تشير الأحداث إلى النتائج التالية:

١- الحوثي رسخ مكاسبة في أقليم تهامة أخذ الحديدة والساحل الغربي إلى الحدود السعودية.

٢- قام بمعركة ذات كثافة نارية وخسائر بشرية عالية في صفوفة بإنتزع الجوف وهي المحافظة الأكبر مساحة في إقليم سباء.

٣- ستتجمد خطوط القتال حيث وصل الحوثي لأن الوصول إلى مأرب صعب فهناك خطوط حمراء من أطراف عدة هذا غير الأستعداد القتالي لأبناء مأرب للدفاع عن محافظتهم.

٤- ستأتي السياسة لتلعب الدور الأهم في هذه المرحلة وتتمثل في القيام بالخطوات التالية:

- تدمير فريق هادي القوي تمهيداً لنزع صلاحياته كاملة وتسليم هذه الصلاحيات للدكتور معين عبدالملك وستكون هذه بداية تهيئته لإستلام الرئاسة، وقد تمت هذه العملية بدعم سعودي كبير.

- الإصلاح لكي لا يكون خارج اللعبة هيأ هادي للإستسلام عبر الدكتور عبدالله العليمي الذي يملك تأثيراً كبيراً على معين من ناحية وتأثير أكبر على هادي.

- سيبقى هادي رئيساً أسمياً فقط من أجل أن يكون إحتياط للإصلاح إذا تمرد عليهم معين فقرار من سطرين يكتبه عبدالله العليمي سيطيح به.

- فائدة الإصلاح من اللعبة أن معين يكذب على الإنتقالي ويبيع لهم أوهام حتى أوغلوا في العداء مع هادي وفريقه وشرخ الصف الجنوبي أمنية إصلاحية قديمة وهذه نجح فيها معين بإمتياز.

- كما تم التفاوض مع الإنتقالي عبر معين عبدالملك سيرتب جريفث تفاوض مباشر بين الشرعية وسيمثلها (رئيس الحكومة) معين عبدالملك والحوثيين وسيخرجون بضغط دولي بإتفاق شبيه بإتفاق الرياض يعطي الحوثي حكم المناطق الواقعة تحت سيطرته لفتره إنتقالية ستكون طويلة بالأحرى.

- ستكون مناطق النفوذ كالتالي:

ا- للحوثي مناطقه التي يسيطر عليها حالياً

ب - الإنتقالي (السعودية + الإمارات) سيتحكم في جيب عدن لحج الضالع والمكلا وسقطرى.

ج - الشرعية (معين عبدالملك+الإصلاح) مأرب وشبوه ومدينة تعز وأجزاء أبين الخارجة عن سيطرة الإنتقالي.

د - حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها والمهره الشرعية (معين عبدالملك+ السعودية).

هـ - الساحل الغربي المخاء (طارق عفاش+الإمارات).

٥- ستعمل السعودية والإمارات مقابل وقف الحرب وتعويضات كبيره للحوثي على أستدامة هذه الكانتونات وستؤسس لأمر واقع والولايات المتحده تدعم رأس حربة هذا المشروع السيد معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية.

من هذه الخطة التي يجري العمل عليها أعطي لكل طرف ترضية إلا هادي وفريقة فقد خرجوا من اللعبة وحل محلهم معين عبدالملك+حزب الإصلاح.

٦- في مرحلة ما من تنفيذ هذه الخطة سيتم ترتيب مؤتمر في اليمن يجمع الشرعية (معين عبدالملك+الإصلاح)والحوثي والإنتقالي وسيتم نقل السلطة من هادي إلى مجلس رئاسي يتكون من رئيس وأربعه نواب لإستكمال المرحلة الإنتقالية والراجح أنها ستكون سبع سنوات، وسيتكون المجلس من الاتي:

معين عبداللك الرئيس

مهدي المشاط النائب الأول

عيدروس الزبيدي النائب الثاني

طارق محمد عفاش عضو

عبدالرزاق الهجري عضو

مارش/٢٠٢٠

جوليا بونتي

معهد بروكلنز

ترجمة

سامح عبدالغفور شكري