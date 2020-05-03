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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..الامارات تقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي وتنصب بن بريك رئيساً للمجلس الانتقالي ( صورة + بيان + وثيقة )

تبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة دون عليها اسم احمد سعيد بن بريك قائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والذي اعتبره البعض انقلاب على عيدروس الزبيدي وتنفيذه خطوات الادارة الذاتية.

المصادر أكدت ان هناك خلافات داخل المجلس الانتقالي وان البيان صدر من عدن بدعم من المقاومة الجنوبية والأحزمة الأمنية التابعة للإمارات.

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وهناك تناقض في التصريحات في المجلس مما يوكد وجود الخلاف حيث اعلن البيان ودون عليه اسم عيدروس الزبيدي دون توقيعه وبعد ايام الغي ذلك واستبدل باسم احمد سعيد بن بريك قائم بالاعمال.

فيما اعتبره اخرون انقلاب اماراتي على عيدروس الزبيدي بسبب عنصريته التي جعلت اعدائه في الجنوب اكثر من اصدقائه .