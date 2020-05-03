شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: هل تذكرون تحكيم الحوثيين بالبنادق لشيوخ البيضاء بشأن مقتل جهاد الصبيحي ..شاهد كيف غدرو بالشيخ ياسر العواضي بعد التحكيم ووجهو له ضربة قاضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: هل تذكرون تحكيم الحوثيين بالبنادق لشيوخ البيضاء بشأن مقتل جهاد الصبيحي ..شاهد كيف غدرو بالشيخ ياسر العواضي بعد التحكيم ووجهو له ضربة قاضية

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: هل تذكرون تحكيم الحوثيين بالبنادق لشيوخ البيضاء بشأن مقتل جهاد الصبيحي ..شاهد كيف غدرو بالشيخ ياسر العواضي بعد التحكيم ووجهو له ضربة قاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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