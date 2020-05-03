شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة في العاصمة صنعاء .. يحمل دول التحالف مسؤولية تفشي الأوبئة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل وزير الصحة العامة والسكان، طه المتوكل، امس السبت، دول التحالف المسئولية التاريخية والأخلاقية والمسئولية الكاملة إزاء تفشي الأوبئة في اليمن ومنها فيروس كوفيد-19.

وقال وزير الصحة: مع إعلان حكومة هادي لوجود العديد من الحالات المصابة في المناطق المحتلة يجب أن نكون في يقظة عالية وجاهزية وأن تسود حالة من الوعي لدى المجتمع.

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ونصح بتجنب الأماكن المزدحمة والأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعاليم ديننا الحنيف.

من جهته قال وزير الإعلام ضيف الله الشامي: في مواجهة هذه الأوبئة لا بد أن تكون المواجهة من منظار أننا نواجه عدوا صنعته أمريكا.

ودعا الوزير الشامي مختلف وسائل الإعلام إلى القيام بواجبها في التوعية بالطريقة والأسلوب الصحيح بعيدا عن الأسلوب الغربي الخاطئ الذي انتهج التخويف وخلق الذعر بين المواطنين.