شكرا لمتابعة خبر عن لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في العاصمة صنعاء تغلق أسواق شارع هائل وشارع جمال وصنعاء القديمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت غرفة عمليات الطوارئ التابعة للجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة، مساء السبت الموافق 2 مايو 2020م ، عدداً من أسوق العاصمة الرئيسية بصورة مؤقتة لرشها من قبل فرق الرش بالأمانة، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.

وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم الإغلاق المؤقت لأسواق شارع هائل بمديرية معين، وشارع جمال بمديرية التحرير وصنعاء القديمة لتعقيمها ورشها بمطهرات كإجراء احترازي وقائي من وباء كورونا.

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وأشار إلى أن إغلاق الأسواق مؤقتا اعتباراً من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً يأتي بالتعاون مع قيادات المجالس المحلية وغرف الطوارئ بالمديريات المستهدفة .. داعياً إلى الإلتزام بالتعميمات والتعليمات الصحية حتى انتهاء فرق الرش من أعمالها.

ولفت شرف الدين إلى أن الفرق الميدانية ستقوم برش وتعقيم الأسواق على مرحلتين الأولى عبر الرش المركزية والثاني من قبل أصحاب المحال التجارية والأسواق .. وقال "الإجراءات المتعلقة بالأسواق تأتي تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بعملية رشها وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا ".

ودعا مالكي ومتعهدي الأسواق والمحال التجارية إلى الالتزام الإجراءات الوقائية الصحية .. مثمنا جهود قيادة السلطة المحلية بالأمانة في تذليل الصعوبات التي تواجه غرفة عمليات الطوارئ واللجان التنفيذية التابعة لها وتجاوب قيادات المجالس المحلية وغرف الطوارئ بالمديريات وتحملها للمسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.