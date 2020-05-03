شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية : تعتزم توزيع ألف سرير إضافي و400 جهاز تنفس صناعي في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت الموافق 2 مايو 2020م ، نيتها توزيع ألف سرير و400 جهاز تنفس صناعي في مناطق مختلفة من اليمن، بعد تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تغريدات على موقع المنظمة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نفي الحكومة اليمنية والحوثيين استلام أي مساعدات دولية أو إغاثية لمواجهة وباء كوورنا.

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وقالت المنظمة، إنها وفرت 520 سريراً طبياً و208 جهاز تنفس اصطناعي لوحدات العناية المركزة في اليمن، قبل تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما فيها حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع 3 حالات للعلاج.

وأشارت إلى أنها ستوزع 1000 سرير إضافي، و400 جهاز تنفس اصطناعي في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرة إلى دعمها للفرق العاملة، في هذه "الأوقات العصيبة التي تمر بها اليمن".

وأضافت "سنقف جنباً إلى جنب للاستجابة سوياً من أجل وقف انتشار كوفيد19"، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة تعز المجاورة لها.

والجمعة، نفت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية، استلام أي مساعدات دولية لمواجهة وباء كورونا كما يتم تداوله باستثناء بعض التجهيزات الأولية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحتى اليوم بلغ إجمالي الإصابات المكتشفة في اليمن 10 حالات منها وفاتان وحالة تعاف.