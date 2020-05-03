شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الأطقم الحوثية كيف يتعاملون بالرصاص مع المشتبه إصابتهم بـ"فيرزس كورونا" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تعامل الحوثيين مع المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم.

ويظهر الفيديو استخدام الرصاص والأطقم العسكرية وتخويف وترهيب الناس أثناء أخذ المشتبه بهم.

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وسجلت بلادنا حتى الآن سبع حالات مؤكدة بفيروس كورونا واحدة في حضرموت وخمس في عدن وأخيرا يوم أمس حالة إصابة واحدة في تعز.

وبحسب وزارة الصحة اليمنية فقد سجلت اليمن حالتي وفاة بكورونا وحالة تعافي والبقية تتلقى الرعاية الصحية في المراكز المخصصة.