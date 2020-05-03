شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني بارز .. يتساءل عن مصير 25 مليار دولار قدمت منح لليمن خلال 4 أعوام؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني جلال الشرعبي في تغريدة جديدة له مساء السبت الموافق 2 مايو 2020م ، عن فساد جديد متوغل في مفاصل الدولة منذ العام 2015 وحتى اليوم.

وقال الشرعبي في سلسلة تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، "أنه ومنذ العام 2015 وحتى 2019 تجاوزت إجمالي المساعدات الخارجية المعلن عنها لليمن 25 مليار دولار، لم يعرف أحد مصيرها".

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وأوضح "أن 8 مليار و700 مليون دولار من هذا المبلغ الكبير قدمت عبر الأمم المتحدة فقط مرفقا جدولا بتفاصيل تلك المبالغ التي لم يتم الإفصاح عن كيفية صرفها ولم تقيد في سجلات البنك المركزي اليمني كما كان معمولا به قبل تولي الرئيس هادي للسلطة".

وأوضح الصحفي الشرعبي ـ الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بملفات فساد فئران الشرعية التي دمرت البنك المركزي اليمني وحولته إلى رقم حساب في البنك الأهلي السعودي فيما جنبت إيرادات الدولة في حسابات شركات ومحلات صرافة بعدن ومأرب قبل تحويلها إلى الخارج بالدولار إلى حسابات شخصية ـ، أوضح أن المسئولين اليمنيين يبررون عدم وصول تلك المبلغ إلى البنك المركزي اليمني بأن الأمم المتحدة ترفض إدخالها عبر البنك.

وأشار إلى أن كل المنح السابقة كانت تدخل البنك المركزي وتظهر في الميزانية العامة للدولة ويتم التعامل معها داخل البنوك اليمنية وتستفيد منها الدورة النقدية في اليمن.

وختم الشرعبي تغريدته بالتساؤل مجددا، من يقف وراء تدمير البنك المركزي؟.