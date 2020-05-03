الرئيس هادي و عيدروس الزبيدي .. يصدران قرارين منفصلين بتعيين قائد جديد للواء الأول مشاة بحري في سقطرى (وثائق)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين العقيد علي سالمين أحمد قائد جديد للواء الأول مشاة بحري في سقطرى وتم ترقيته إلى رتبة عميد. من جهته قرر عيدروس الزبيدي رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تعيين عبد الله أحمد نوح قائدا لنفس اللواء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) و السبت اعلن مسؤول حكومي بمحافظة أرخبيل سقطرى ، بدء تسلم قوة مشتركة من القوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية، مهام تأمين مدينة حديبو، عاصمة المحافظة

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