شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف يحلق فوق عاصمة سقطرى ويلقي القنابل بعد تلقيه هذه المعلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلق الطيران الحربي التابع للتحالف العربي ، السبت الموافق 2 مايو 2020م ، في سماء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى بشكل كثيف.

وأكدت مصادر أن الطيران الحربي التابع للتحالف العربي حلق في سماء مدنية حديبو مع فتح حاجز الصوت وإلقاء قنابل ضوئية فوق #حديبو وكذلك في نوجد المنطقه الجنوبيه للجزيرة".

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وكشف المصادر عن تلقي التحالف معلومات عن اجتماعات وتحركات مريبة عقدت ليلة السبت لجماعة الاخوان في العاصمة حديبو بهدف إدخال شحنة أسلحة عبر البحر بدعم تركي قطري وبناء على ذلك حلق طيران التحالف في سماء سقطرى للتحذير.

ويأتي ذلك بعد التوتر الذي شهدته مدينة حديبو بعد تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على المدينة وطرد مليشيات الإخوان المدعومة من قطر وتركيا من المدينة.