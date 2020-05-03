شكرا لمتابعة خبر عن قناة العربية : امريكا تفرض عقوبات على شركات عراقية وعراقيين بسبب اليمن والحوثي يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت قناة العربية أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة على علاقة العراقيين باليمن.

حيث كشفت القناة توسع رقعة العقوبات الأمريكية على الأجندة الإيرانية ذات الصلة باليمن، ووسعت الخزانة الأمريكية رقعة العقوبات المتعلقة بإيران بهدف تجفيف منابع تمويل فيلق القدس المدرج إرهابيا على اللوائح الأمريكية.

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وبحسب القناة فهدف العقوبات هذه المرة وقعت على امير ديانت وشركته الطائف لخدمات التعدين لتقديمها الدعم اللوجستي والمادسي لفيلق القدس الإيراني.

ويعد ديانت متهم باستخدام شركته كواجهة ضمن شبكة تمويل لفيلق القدس وساهم في تهريب الأسلحة الايرانية للخارج، ونوهت القناة أن ديانت يعرف أيضا باسم أمير عبدالعزيز جعفر ويحمل جنسيتيين العراقية والإيرانية.

واعتبرت الخزانة الأمريكية دايانت مقربا من بهنام شهرياني ورستم القاسمي المسؤولين في فيلق القدس وانه دعم عمليات تهريب يشرف عليها الفيلق منذُ سنوات وتشمل تهريب الصواريخ.

ويعد دايانت متورط بشكل مباشر بتهريب الصواريخ من إيران إلى اليمن والحوثيين حسب واشنطن، والتي تقول أيضا أن فيلق القدس يعتمد على دايانت لتأمين الاحتياجات اللجوستية، حيث قام العام 2019م بشراء سفينة شحن نفطية عبر شركته لتستخدم ضمن جهود شبكة التهريب التابعة لفيلق القدس.

وعلى خلفية إدراج ديانت على قائمة العقوبات قامت الحكومة الأمريكية بتوجيه تهم جنائية له بانتهاك العقوبات وقوانين غسيل الأموال وتهدف إلى مصادرة نحو 12مليون دولار من شركة الطائف لخدمات التعدين والتي تعتبرها أمريكا احد الأصول التابعة للجماعة الإرهابية الأجنبية.