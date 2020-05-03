شكرا لمتابعة خبر عن الهدوء يعود الى جزيرة سقطرى عقب اتفاق بين الشرعية و المجلس الانتقالي وهذه ابرز البنود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتهى التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي تطور الى مواجهات مسلحة سقط على اثرها قتلى وجرحى من القوات الموالية للانتقالي خلال مواجهات اندلعت صباح الجمعة.

وقالت مصادر محلية ان الهدوء عاد، السبت، إلى سقطرى بعد توتر تصاعد ليتحول إلى مواجهة عسكرية محدودة بين قوات للحكومة الشرعية وأخرى منشقة عنها لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة ضمن التحالف العربي نجحت خلال الساعات الماضية بدفع الطرفين نحو الاتفاق على عدة بنود لتهدئة التوتر في الجزيرة.

وسط اتهامات متبادلة بين المجلس الانتقالي والقوات الحكومية عن المسؤول في تفجير الوضع، وإقلاق السكينة العامة".

وأوضحت المصادر أن اتفاق التهدئة تضمن إلغاء النقاط العسكرية المستحدثة واستبدالها بـ"مجموعة مشتركة للإشراف على النقاط العسكرية والأمنية والمرافق الحكومية، وتولي القوات السعودية الإدارة المباشرة لتأمين العاصمة حديبوه".

وتضمن الاتفاق كذلك وفقًا للمصادر الإفراج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخرًا من قبل السلطات المحلية في الجزيرة.