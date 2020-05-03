شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق : يفضح مسئولي العاصمة الموقتة عدن ويورد حجم المبالغ المنهوبة المخصصة لهذا الأمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق حجم المبالغ التي تم صرفها لشفط المياه الراكدة في شوارع عدن. وكتب فتحي في حسابه على تويتر 400 مليون تسلمها مدراء عموم مديريات مدينة عدن قبل ايام ولم يقوموا حتى بشفط بركة مياه راكدة واحدة جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وفي السياق ذاته قال صالح الحنشي ان كل مدير مديرية في العاصمة المؤقتة عدن حصل على 50 مليون ريال مخصصة لشفط المياه التي تركتها السيول في شوارع عدن . وكتب الحنشي ساخرا "شفط مدراء المديريات الملايين ولم يشفطوا الماء المهم انهم شفطوا حاجة "

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