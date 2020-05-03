شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك : يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة عن العميد طارق صالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي مساء السبت الموافق 2 مايو 2020م ، بالتعليقات بين مؤيد ومعارض على تغريدة نشرها الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حول العميد طارق صالح.

ونشر بن بريك مساء اليوم تغريدة على صفحته في تويتر، نشر صورة تجمع طارق صالح بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع العميد طارق صالح قائد حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" ونشر مع الصورة كلمتين فقط قال فيها "حفظهما الله".

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وقال بعض المعلقين على التغريدة ان هاني بن بريك قصد ارسال رسائل عدة من خلال هذه التغريدة.