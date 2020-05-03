عاجل : وزارة الصحة اليمنية تعلن عن اصابات جديدة بـ "فيروس كورونا" في محافظتين باليمن

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الصحة اليمنية مساء السبت، الموافق 2 مايو 2020م ، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، إصابة واحدة في محافظة تعز واثنتان في محافظة عدن. واكدت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وقالت اللجنة في تغريده على حسابها الرسمي على بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ان اصابتين سجلت في العاصمة الموقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم أمس الجمعة. وواضحت بأن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

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